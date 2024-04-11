Немцы разглядели в глазах Зеленского одну очень важную деталь
Публицист Ваймер: Внешний вид Зеленского говорит об отчаянии из-за провалов ВСУ
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Wolfgang Rattay
Внешний вид Зеленского говорит о его подавленном состоянии из-за провалов ВСУ на поле боя, отметил немецкий публицист и экс главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер.
"В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне", — отметил он в программе Maishberger на канале Das Erste.
По его словам, Киев уже почувствовал спад помощи от Запада. При этом он считает, что панику в Незалежной вызывают и выборы в Штатах, потому что победа кандидата в президенты США Дональда Трампа может сильно сказаться на положении дел украинских властей. Напомним, американский политик не раз заявлял, что, будучи лидером государства, решит конфликт в Незалежной всего лишь за сутки.
Но не только внешний вид украинского политика напрягает иностранных партнёров Незалежной. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее признала, что запасы систем ПВО Patriot, которые поставляются на Украину, исчерпываются. Она отметила, что вскоре у Берлина не будет возможности отправлять Киеву вооружение.