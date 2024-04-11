Внешний вид Зеленского говорит о его подавленном состоянии из-за провалов ВСУ на поле боя, отметил немецкий публицист и экс главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер.

"В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне", — отметил он в программе Maishberger на канале Das Erste.

По его словам, Киев уже почувствовал спад помощи от Запада. При этом он считает, что панику в Незалежной вызывают и выборы в Штатах, потому что победа кандидата в президенты США Дональда Трампа может сильно сказаться на положении дел украинских властей. Напомним, американский политик не раз заявлял, что, будучи лидером государства, решит конфликт в Незалежной всего лишь за сутки.