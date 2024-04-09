Политолог рассказал о "последнем шансе" Зеленского

У Владимира Зеленского остаётся последний шанс справиться с напряжённой ситуацией на фронте. Контролируя небо в зоне спецоперации (СВО), российские войска продолжают ежедневно уничтожать бойцов ВСУ, что ставит Киев перед сложным выбором — признать поражение или предпринимать более решительные действия. РФ же сейчас делает ставку исключительно на высокоточное и высокоэффективное оружие, отметил военный политолог Андрей Кошкин.

"Речь идёт о применении авиацией планирующих авиабомб ФАБ-500, доработанных ФАБ-250. А самое главное, что с февраля организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Именно это вооружение сегодня становится довольно важным на линии боевого соприкосновения. Следует отметить, что и запросы на беспилотные аппараты всех уровней успешно удовлетворяются предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ", — сказал он в эфире радио Sputnik.