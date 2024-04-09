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9 апреля, 13:44

Политолог рассказал о "последнем шансе" Зеленского

Политолог Кошкин: Россия в зоне СВО делает ставку на высокоточное оружие

У Владимира Зеленского остаётся последний шанс справиться с напряжённой ситуацией на фронте. Контролируя небо в зоне спецоперации (СВО), российские войска продолжают ежедневно уничтожать бойцов ВСУ, что ставит Киев перед сложным выбором — признать поражение или предпринимать более решительные действия. РФ же сейчас делает ставку исключительно на высокоточное и высокоэффективное оружие, отметил военный политолог Андрей Кошкин.

"Речь идёт о применении авиацией планирующих авиабомб ФАБ-500, доработанных ФАБ-250. А самое главное, что с февраля организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Именно это вооружение сегодня становится довольно важным на линии боевого соприкосновения. Следует отметить, что и запросы на беспилотные аппараты всех уровней успешно удовлетворяются предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ", — сказал он в эфире радио Sputnik.

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Также специалист обратил внимание, что на Западе открыто признают, что Незалежная сталкивается с нехваткой средств ПВО для перехвата российских ракет. Однако киевские власти могут особо не рассчитывать на серьёзные поставки таких комплексов и должны самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации, считает Кошкин. В заключение он добавил, что Зеленский отправляет украинцев на уничтожение в попытке сохранить свой пост. Все его шаги сопряжены с ужесточением мобилизации, переброской бойцов из тыловых частей на линию соприкосновения. Это и есть "последний шанс Зеленского удержаться у власти", резюмировал политолог.

Отметим, что положение Зеленского сейчас плачевное. Ранее он публично признал, что Украина проиграет в конфликте без помощи Конгресса США. Кроме того, Зеленский заявил, что у Киева нет снарядов для наступления. Также он, в очередной раз клянча у Запада ПВО, пожаловался на сложную ситуацию с защитой Харькова. К слову, Запад пока не спешит отправлять Незалежной вооружение.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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