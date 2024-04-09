Назван украинский город, который Российская армия освободит следующим

В Харькове активно готовятся к возможному наступлению ВС России. Украинская армия создаёт оборонительные сооружения, в городе резко повысился уровень преступности, бесчинствуют мародёры. Что в итоге произойдёт с одним из крупнейших украинских городов, рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

"Если честно, я хотел бы предположить, что Харьков следующий. Город находится фактически у границ Российской Федерации, это крупный транспортный узел. И, конечно, логистический узел мощнейший. И сейчас я допускаю, что Харьков следующий", — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом "360".