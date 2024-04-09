Назван украинский город, который Российская армия освободит следующим
Эксперт Михайлов: Харьков должен стать следующим освобождённым ВС РФ городом
В Харькове активно готовятся к возможному наступлению ВС России. Украинская армия создаёт оборонительные сооружения, в городе резко повысился уровень преступности, бесчинствуют мародёры. Что в итоге произойдёт с одним из крупнейших украинских городов, рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.
"Если честно, я хотел бы предположить, что Харьков следующий. Город находится фактически у границ Российской Федерации, это крупный транспортный узел. И, конечно, логистический узел мощнейший. И сейчас я допускаю, что Харьков следующий", — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом "360".
Михайлов добавил, что жители Харькова действительно уезжают из города и даже перебираются в новые регионы РФ. По словам эксперта, российским военным необходимо либо "брать" Харьков, либо включать его в санитарную зону. Эксперт пояснил, что там не должно быть никакого киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО. А мэр Игорь Терехов проболтался, что ждёт город в будущем. По его словам, власти сформировали планы по эвакуации жителей из данного населённого пункта. Вместе с тем в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК).
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