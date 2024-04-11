Появилось видео разгрома десанта ВСУ на Тендровской косе и признания пленного 11 апреля, 10:33 7110 7110 Место разгрома десанта ВСУ на Тендровской косе. Видео © ФСБ России

ФСБ показала видео допроса пленного после разгрома украинских диверсантов при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. На кадрах боец рассказал, что выжил только он.

ВС РФ пресекли попытку украинских диверсантов высадиться на Тендровской косе. Видео © ФСБ России

В плен к российским военным попал старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, остальные диверсанты уничтожены ударом с воздуха. По словам военнопленного, вылазка полностью готовилась британскими специалистами.

"Военнопленный предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кэмп, Уилтшир)", — уточнили в ФСБ.

Пленный рассказал о разработке британскими инструкторами и проведении ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 в Чёрном море с целью захвата технических средств сопровождения полётов российских дронов. По словам Горина, украинские диверсанты не смогли найти нужное оборудование на вышке и подорвали обычную станцию связи.

В ФСБ подчеркнули, что подготовка британскими специалистами диверсантов ВСУ, а также планирование ими атак на позиции ВС РФ доказывает прямую вовлечённость Лондона в украинский конфликт.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что российские войска за сутки уничтожили до тридцати солдат ВСУ, а также нанесли удары по военным объектам противника на правом берегу Днепра.

Авторы Татьяна Миссуми