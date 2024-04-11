Появилось страшное видео с моментом наезда автоледи на иномарке на толпу детей в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограда 37-летняя женщина за рулём "Рено Дастер" наехала на четверых детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. О ДТП сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области в своём телеграм-канале.

Женщина на "Рено Дастер" сбила четверых детей на пешеходном переходе. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительным данным, в 9:55 по мск 37-летняя женщина, находящаяся за рулём автомобиля "Рено Дастер" наехала на четверых детей, которые переходили дорогу на пересечении улиц Ополченская и Андреева. Среди детей две девочки и двое мальчиков 2012 года рождения.

"В результате ДТП дети доставлены в больницу. На месте работают руководство Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.