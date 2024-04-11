Главе ЦБ понравилась идея сделать "длинные" вклады более выгодными для россиян

Банк России не против идеи освободить от налога доход по долгосрочным вкладам ради повышения их популярности. Об отношении регулятора к инициативе рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).

"Анатолий Геннадьевич [Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам] говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем, но, как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", — высказалась глава ЦБ.

Набиуллина также считает, что нельзя допустить "перекосов в мотивационных мерах для "длинных" депозитов по сравнению с рынком капитала".