Главе ЦБ понравилась идея сделать "длинные" вклады более выгодными для россиян
Набиуллина положительно оценила идею освободить от налога "длинные" вклады
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Банк России не против идеи освободить от налога доход по долгосрочным вкладам ради повышения их популярности. Об отношении регулятора к инициативе рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Анатолий Геннадьевич [Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам] говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем, но, как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", — высказалась глава ЦБ.
Набиуллина также считает, что нельзя допустить "перекосов в мотивационных мерах для "длинных" депозитов по сравнению с рынком капитала".
А ранее в ЦБ рекомендовали финорганизациям сократить число операций с цифровой валютой. Там отметили, что действия с такими деньгами и связанными с ними инструментами представляют некоторые риски для благосостояния россиян, а также иногда связаны с криминальной деятельностью.