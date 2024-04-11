Трихолог раскрыла, сколько времени на самом деле должно уходить на мытьё головы
Трихолог Егорова: Оптимальное время мытья головы — около двух минут
Существует много предубеждений по поводу мытья головы, и все они абсолютно противоречивы. Интересный факт, но время этой процедуры должно составлять две минуты. За этот временной промежуток нужно успеть не только нанести и смыть шампунь, но и помассировать подушечками пальцев голову, рассказывает трихолог Татьяна Егорова.
"Если вода тёмная и грязная, стоит ещё раз помыть голову. Но нельзя массировать ногтями из-за возможных царапин — только подушечками пальцев", — предостерегла медик во время беседы с NEWS.ru.
Большое количество споров и вокруг шампуней: кто-то предпочитает бессульфатные средства, кто-то наоборот. Однако, если кожа головы слишком чувствительна или имеет какие-то заболевания, Егорова рекомендует покупать шампунь исключительно в аптеке, ориентируясь на свою проблему.
Ранее Life.ru писал, что для сохранения красоты волос важно научиться не только правильно их мыть, но и правильно расчёсывать. В связи с этим эксперты раскрыли секреты такого, казалось бы, простого процесса.
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