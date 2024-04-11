Трихолог раскрыла, сколько времени на самом деле должно уходить на мытьё головы

Существует много предубеждений по поводу мытья головы, и все они абсолютно противоречивы. Интересный факт, но время этой процедуры должно составлять две минуты. За этот временной промежуток нужно успеть не только нанести и смыть шампунь, но и помассировать подушечками пальцев голову, рассказывает трихолог Татьяна Егорова.

"Если вода тёмная и грязная, стоит ещё раз помыть голову. Но нельзя массировать ногтями из-за возможных царапин — только подушечками пальцев", — предостерегла медик во время беседы с NEWS.ru.

Большое количество споров и вокруг шампуней: кто-то предпочитает бессульфатные средства, кто-то наоборот. Однако, если кожа головы слишком чувствительна или имеет какие-то заболевания, Егорова рекомендует покупать шампунь исключительно в аптеке, ориентируясь на свою проблему.