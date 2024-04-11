Житель Балашихи написал икону для одного из храмов Донбасса

Икона с изображением Георгия Победоносца была передана одному из восстанавливаемых храмов в Донбассе. Автором работы является 73-летний инструктор по ОФП и дыхательной гимнастике спортивного клуба "Союз" Евгений Пугачёв. Его работы украшают церкви не только в Подмосковье, но и в других городах России.

Уже более 30 лет Евгений Пугачёв пишет и реставрирует иконы. На его счету их уже более пятисот.

"Первая икона в Балашихе появилась в храме Александра Невского. Кроме того, икона Спасителя и Распятие переданы в Пехра-Покровский храм. Одна из икон была подарена школе № 5", — отметил иконописец из Балашихи.

Работы Пугачёва есть в храмах в подмосковной Кубинке, в деревне Молзино Богородского городского округа, в Мураново, в Ильинском храме в Москве. Этим мастером полностью расписан иконостас в храме Богоявленска Тамбовской области, на Селигере. Долгое время иконописец руководил художественной мастерской при балашихинском клубе "Патриот". В следующем году он хочет воссоздать здесь школу живописи.