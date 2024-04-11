Достать любой ценой: В Госдуме раскрыли секретное задание десанта ВСУ на Тендровской косе

Российские БПЛА и оборудование являются предметом огромного интереса Великобритании, руководство которой просит ВСУ предпринимать попытки, чтобы заполучить что-то из арсенала России. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя скоординированную Лондоном высадку украинского десанта на Тендровской косе в Херсонской области.

"Англосаксы поставили им задачу, чтобы попробовать заполучить оборудование, которое позволяет управлять нашими беспилотниками. Это говорит о том, что наше оборудование представляет существенный интерес, у них такого нет, они всячески хотят его достать. Наши беспилотники на сегодня самые передовые в мире, и оборудование по их управлению и сопровождению именно такое", — считает Картаполов.