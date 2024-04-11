Специалист поделился секретами сбора и готовки сморчков и строчков

Весна в этом году подарила не только хорошую погоду, но и раннее появление грибов. Об этом рассказал ведущий программы "Царство грибов" на телеканале "Живая планета", знаток "тихой охоты", блогер Дмитрий Тихомиров. Так, в смешанных лесах раньше времени появились строчки, а сосновые леса не по сезону наводнились сморчками. Помимо разных "жилищных" предпочтений грибов они также отличаются формами: у любителей смешанных лесов мозговидная форма, а ценители сосен на вид как пирамиды.

"Сморчки предпочитают осинники, а гигантские строчки любят смешанные леса, березняки. Ещё они любят расти по канавкам на бывших торфоразработках", — поделился эксперт в беседе с RuNews24.

Перед готовкой капризные строчки нужно отварить, так как в них содержится токсин и гиромитрин, чего не скажешь о сморчках, перед потреблением которых предварительная обработка не требуется. Особое внимание эксперт уделил строчкам обыкновенным, посоветовав не собирать их, потому что они имеют большую концентрацию гиромитрина, который способен вызвать отравление.