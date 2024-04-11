Компания "Кубань-Вино" перешла в собственность государства. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно записям реестра, смена собственника произошла 10 апреля, при этом состав топ-менеджмента компании остался прежним. До перехода в госсобственность винная корпорация принадлежала ГК "Ариант", но после иска со стороны представителей Генеральной прокуратуры активы "Кубань-Вино" были переданы Российской Федерации.

Кроме винной компании, под государственное крыло перешли и другие предприятия, принадлежавшие ГК "Ариант", включая агрофирму "Южная", производителя вина "Центр пищевой индустрии — Ариант" и агрокомпанию "Ариант", специализирующуюся на разведении свиней.

Генпрокуратура требовала изъять вышеупомянутые активы в рамках компенсации за "незаконное обогащение" экс-владельцев АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. По версии ведомства, в 90-х годах они незаконно приватизировали ЧЭМК, а также АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов".