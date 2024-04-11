"Для Запада": В СФ объяснили самоубийственные действия ВСУ на Тендровской косе

Попытка ВСУ высадить десант на Тендровскую косу — спектакль для Запада, устроенный, чтобы оправдать вложения в Украину. Такое заявление сделал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была не чем иным, как очередным "Голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", — цитирует сенатора РИА "Новости".

Кастюкович добавил, что любая провокация Британии или прочих западных стран против Российской Федерации обернётся провалом. Он объяснил это тем, что россияне сражаются за Родину и людей, а враг воюет за деньги.