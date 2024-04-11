"Для Запада": В СФ объяснили самоубийственные действия ВСУ на Тендровской косе
Сенатор Кастюкевич назвал "Голливудом" попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу
Попытка ВСУ высадить десант на Тендровскую косу — спектакль для Запада, устроенный, чтобы оправдать вложения в Украину. Такое заявление сделал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была не чем иным, как очередным "Голливудом", чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну", — цитирует сенатора РИА "Новости".
Кастюкович добавил, что любая провокация Британии или прочих западных стран против Российской Федерации обернётся провалом. Он объяснил это тем, что россияне сражаются за Родину и людей, а враг воюет за деньги.
Напомним, ранее стало известно о попытке украинского десанта высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Планы ВСУ пресекли скоординированные действия ФСБ и Минобороны РФ: из всей ДРГ выжил только один боец — старший солдат 73-го морского центра ССО ВСУ Евгений Горин. Он по собственной воле сдался в плен и во время допроса сообщил, что смертельную для украинских бойцов операцию готовили британские специалисты.
ФСБ России