Врач рассказала, в каком возрасте мужчины больше всего рискуют заболеть раком простаты

Рак простаты считается одним из самых часто встречаемых заболеваний во всём мире, поэтому всем мужчинам после 50 лет нужно ежегодно проверяться на рак предстательной железы. Об этом рассказала врач-уролог ИНВИТРО Александра Винникова. По её мнению, даже в 45 уже необходимо насторожиться тем, чьи отцы или дяди болели этим недугом.

"Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждому мужчине старше 50 лет нужно ежегодно посещать врача-уролога. Если рак предстательной железы был у отца или дяди, обследование необходимо раньше, в 45 лет. В первую очередь оно включает анализ крови на уровень общего простатспецифического антигена, или сокращённо ПСА", — добавила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Специалист сообщила, что норма концентрации ПСА составляет от 2,5 до 4 нг/мл. Особое внимание Винникова обратила на симптомы, которые, кстати, имеют схожести с простатитом: затруднённое мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Однако на поздних стадиях всё куда хуже: "появляются кровь в моче, кровь в семенной жидкости, боли в промежности, снижение массы тела". Рак простаты чаще встречается у мужчин с ожирением, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, гиперхолестеринемией, а также у принимающих лекарства с тестостероном.