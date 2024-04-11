"Лидеры России" помогают пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Выпускники конкурса управленцев "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" разрабатывают меры поддержки для смягчения экстремальных последствий паводка и организовали деловое сообщество, чтобы помочь пострадавшим в Оренбуржье. После весеннего половодья в Оренбургской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч домов и 18 тысяч участков.

В работу по нейтрализации последствий паводка включились вице-губернатор – заместитель председателя Правительства по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов и заместитель главы Орска Артем Воробьев, которые принимали участие в решениях комиссии по ЧС.

Экономический блок под руководством победителя второго сезона "Лидеров России" вице-губернатора Игната Петухова создал оперативный координационный штаб по восстановлению экономики после паводка, куда вошли руководители предприятий региона, банковское и деловое сообщества.

Все предприятия составили списки пострадавших сотрудников и их родственников, решен вопрос с компенсацией расходов на оплату труда во время простоя из-за паводка. Достигнута договоренность с банками о предоставлении кредитных каникул на шесть и более месяцев, а также о частичном и полном списании кредитов людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Наша общая задача – выстроить работу так, чтобы люди как можно быстрее вернулись к привычному образу жизни. Деловое сообщество нас поддерживает: компании оказывают гуманитарную и материальную помощь не только своим сотрудникам, но и жителям пострадавших территорий. Мы по поручению губернатора разработали пакет поддержки частным лицам и бизнесу. Люди получают единовременную материальную помощь, компенсацию за потерянное имущество, бизнес сможет подать заявление на получение субсидии на восстановление деятельности, получит послабление по налогам, будет еще реализован ряд мер, которые помогут вернуться к работе", – отметил Игнат Петухов.

В Орске, сильно пострадавшем от стихии, усилена работа МФЦ. Заместитель главы города Орска, суперфиналист пятого сезона «Лидеров России» Артем Воробьев курирует доставку и распределение гуманитарной помощи, работу волонтеров и мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"Поступило огромное количество сообщений от участников различных сезонов конкурса «Лидеры России». Люди, живущие в других регионах, готовы приехать и помогать. Орск чувствует поддержку всей страны и обязательно справится", – комментирует Артем Воробьев.

Заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, победитель третьего сезона «Лидеров России» Никита Хилимончик запустил акцию «Бизнес помогает», в рамках которой проводится сбор средств, гуманитарной помощи. Волонтеры уже раздали более 700 тонн питьевой воды, продуктов, предметов первой необходимости.

Оперативно создается единый портал с актуальной информацией по мерам поддержки.

"Работает горячая линия на базе регионального центра МойБизнес, скоро запустим сайт Поддержка56, на котором можно будет оставить запрос, и с человеком свяжутся. Мы работаем, никто не останется один на один со своей бедой", – отметил Никита Хилимончик.

Руководитель Фонда инноваций и инвестиций Оренбургской области, суперфиналистка четвертого сезона конкурса Татьяна Фасио договорилась с федеральным бизнесом о помощи пострадавшим. Вместе с онлайн-платформой «Авито» запущен один из сервисов безвозмездной помощи в Оренбуржье.

"Сейчас пострадавшие находятся в пунктах временного размещения, им нужны жилье, вещи, питьевая вода, помощь с передержкой животных. Желающие помочь могут разместить свое объявление на сайте с хештегом #яПомогаю. Предложения автоматически попадут в раздел на главной странице, их можно будет увидеть и обратиться за вещами или другой поддержкой напрямую", – рассказала Татьяна Фасио.

Кроме того, конкурсантка тесно сотрудничает с Российским Красным Крестом – московским и местным отделениями и помогла организовать сбор средств онлайн.