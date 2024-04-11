Посол: КНДР хочет увидеть, как Россия одержит победу в противостоянии с Западом

Северная Корея желает России и российскому народу победы в сражении с гегемонией Запада, сообщил посол КНДР в РФ Син Хон Чхоль. Такое заявление он сделал во время выступления на торжественном приёме в северокорейском посольстве, приуроченном к 112-й годовщине со дня рождения первого лидера КНДР Ким Ир Сена.

"Мы искренне желаем, чтобы российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда одерживал победу и славу в сражениях против непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции и задушения со стороны империалистов", — сказал корейский дипломат.

В завершение своей речи посол предложил поднять бокал за дальнейшее укрепление и развитие традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также за крепкое здоровье президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.