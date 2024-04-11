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11 апреля, 19:13

Правительство выделит МЧС ₽1,2 млрд на россиян, вынужденно покинувших свои дома

Правительство России выделит МЧС РФ в 2024 году более 1,2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на содержание вынужденно покинувших свои дома людей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих приём граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1 214 702,6 тысячи рублей из резервного фонда Правительства РФ", — говорится в документе.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в 2025 году выделить 300 миллиардов рублей. На эти деньги должны построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Согласно документу, все решения по строительству должны быть приняты до 1 июля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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