Правительство выделит МЧС ₽1,2 млрд на россиян, вынужденно покинувших свои дома

Правительство России выделит МЧС РФ в 2024 году более 1,2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на содержание вынужденно покинувших свои дома людей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих приём граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1 214 702,6 тысячи рублей из резервного фонда Правительства РФ", — говорится в документе.