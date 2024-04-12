Врач рассказала, по каким симптомам можно заподозрить у себя недостаток цинка Врач-эксперт Филёва: О дефиците цинка может рассказать сыпь вокруг рта 12 апреля, 05:00 Признаки нехватки цинка — диарея, искажение вкусов и запахов, проблемы со зрением, особенно в вечернее время. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Цинк — это микроэлемент, который человек может получить только из пищи. Он важен для заживления ран, нормальной работы репродуктивной и иммунной системы. Недостаток цинка приводит к серьёзным последствиям для здоровья, включая частые ОРВИ, проблемы с кожей и волосами, задержку роста и развития детей. Как заподозрить у себя недостаток этого микроэлемента, Life.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

Она сразу отметила, что цинк должен поступать регулярно, потому что этот микроэлемент не может накапливаться в организме.

Дефицит цинка не всегда возможно заметить: симптомы часто не проявляются до тех пор, пока уровень микроэлемента не станет критически низким. Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например сыпь вокруг рта или на других участках кожи. Некоторые отмечают, что у них длительно заживают мелкие ссадины, царапины и ранки, чаще возникают простудные заболевания. Женщины могут обнаружить дефицит по усиленному выпадению и ломкости волос, нарушению менструального цикла. В мужском организме цинк играет важную роль в выработке и поддержании активности сперматозоидов. Его дефицит может сказаться на качестве спермы и способности к оплодотворению. Врач Александра Филёва

Кроме того, недостаток цинка может быть связан со снижением уровня мужского полового гормона тестостерона и приводит к снижению полового влечения и эректильной дисфункции, указала собеседница Life.ru. Другие признаки нехватки микроэлемента — диарея, искажение вкусов и запахов, проблемы со зрением, особенно в вечернее время.

Дефицит цинка может быть связан не только с недостатком микроэлемента в рационе, но и с другими факторами. Даже если человек ест много продуктов, богатых цинком, например мяса или орехов, существует вероятность дефицита микроэлемента из-за того, что усвоению цинка мешают некоторые лекарства, например добавки с железом, мочегонные препараты, антибиотики. Также к дефициту цинка могут привести желудочно-кишечные заболевания (болезнь Крона или язвенный колит), злоупотребление алкоголем, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция.

"Кроме того, в группе риска находятся беременные и кормящие женщины, а также дети и подростки, потому что у них потребность в микроэлементе выше", — отметила Филёва.

Обычному человеку без хронических или других заболеваний достаточно разнообразно и сбалансированно питаться, чтобы не допустить дефицита цинка. По словам врача, много цинка содержится в тыквенных семечках, кунжуте, говядине, курице, свинине, рыбе и морепродуктах. Бобовые продукты и злаки также богаты цинком, но в них содержится и фитиновая кислота, которая мешает усвоению микроэлемента. Чтобы нейтрализовать фитаты, бобы и зёрна следует замачивать в воде на несколько часов перед готовкой. БАДы с цинком обычно назначают беременным и кормящим женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые мешают усвоению цинка.

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Авторы Андрей Горяничев