День мецената и благотворителя, Всемирный день рок-н-ролла, Ипатий Чудотворец: Праздники и приметы 13 апреля Государственных праздников 13 апреля в России не отмечается. Выражаем признательность отечественным меценатам, поздравляем музыкантов и фанатов рок-н-ролла и опасаемся чертыхаться на Ипатия Чудотворца. 12 апреля, 21:00 Какие сегодня, 13 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День мецената и благотворителя

Дата в 2024 году: 13 апреля, суббота.

Другое название: День спасибо.

День мецената и благотворителя отмечается в России 13 апреля. Дата праздника приурочена ко дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената (70 г. до н.э.), известного своей щедрой поддержкой поэтов и деятелей культуры, а также миротворческой деятельностью.

Инициаторами праздника были главный редактор альманаха "Русский меценат" Аркадий Соснов и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Первые торжества состоялись в Эрмитаже в 2006 году. В тот памятный день бизнесмен А. Ебралидзе подарил музею произведения Герасима Николинко "Аполлино" и Николая Щербаева "Отдыхающий Ахиллес".

День мецената и благотворителя отмечается в России 13 апреля. Фото © Freepik / bearfotos

День мецената и благотворителя призван решать гуманитарные проблемы, содействовать устойчивому развитию и процветанию, повышать благосостояние и образованность общества.

Всемирный день рок-н-ролла

Дата в 2024 году: 13 апреля, суббота.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля во многих странах. Дата праздника связана с записью в 1954 году песни Rock Around The Clock. Её написали в 1952 году Джеймс Майерс и Макс Фридман. Трек прозвучал в кинокартине "Школьные джунгли" и принёс известность группе The Comets.

Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля во многих странах мира, и Россия не исключение. Фото © Getty Images / Donaldson Collection

В СССР этот жанр пытались запретить. Некоторые коллективы обходили табу, позиционируя свои концерты как пародии на западную музыкальную индустрию. К такому приёму прибегала, например, группа "Кино". Несмотря на все препятствия, многие отечественные рок-группы получили широкую известность как у нас в стране, так и за рубежом. Хотя возраст у жанра довольно почтенный, он по-прежнему привлекает сердца молодых слушателей.

Ипатий Чудотворец

Дата в 2024 году: 13 апреля, суббота.

Другие названия: Ипатий; Ипатий – разрешитель бесплодства и бесчадия; Канун Пролетья; Огнище.

Церковное название: священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

Значение: Почтение памяти святого Ипатия — епископа города Гангры.

Народный праздник Ипатий Чудотворец отмечается 13 апреля (по старому стилю — 31 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского.

Икона священномученика Ипатия. Фото © azbyka

Ипатий жил в III–IV веках и был христианским епископом города Гангры в Малой Азии. Он участвовал в Первом Никейском соборе (325 г.), осудившем арианскую ересь.

В 326 году, возвращаясь в свою епархию, Ипатий был убит раскольниками-арианами. Они нанесли ему множественные раны и сбросили в болото. Перед смертью Ипатий молился за своих убийц.

Тело святого было найдено и похоронено с почестями. После его кончины мощи Ипатия стали известны многими чудесами, включая исцеления и изгнание бесов.

Святого Ипатия считают покровителем женщин и детей. Ему молятся при бесплодии, тяжёлой беременности, кровотечениях и проблемах с грудным вскармливанием. Также считается, что он защищает от нечистой силы.

В народных поверьях 13 апреля связывают с повышенным риском воздействия злых сил. Для защиты от них рекомендуется начертить кресты на окнах и дверях и разложить по дому чертополох. Ни в коем случае нельзя произносить в этот день слова "бес" и "чёрт".

Родившаяся 13 апреля женщина считается "огнищанкой". В день своего рождения ей следует развести костры на поле или в огороде. Больного человека можно пронести над пламенем костра, чтобы он быстрее поправился. Также через костры проносят сельскохозяйственный инвентарь, чтобы он не ломался и служил исправно.

Природные приметы на 13 апреля:

Если ветра нет, а сквозь облака видна просинь, то скоро начнётся ливень.

Если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же.

Прошёл утром дождь — к ненастному лету.

Весь день ярко светит солнце — долго будет стоять тёплая погода.

Если клён и берёза выделяют сок, то вскоре потеплеет.

Дым из трубы идёт ровно вверх — жди потепления.

Именины 13 апреля отмечают:

Ян

Яков

Иосиф

Иннокентий

Иван

Вениамин

Акакий

Анна.

Авторы Андрей Соколов