День мецената и благотворителя, Всемирный день рок-н-ролла, Ипатий Чудотворец: Праздники и приметы 13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла отмечается ежегодно 13 апреля во многих странах. Дата праздника связана с записью в 1954 году песни Rock Around The Clock. Её написали в 1952 году Джеймс Майерс и Макс Фридман. Трек прозвучал в кинокартине "Школьные джунгли" и принёс известность группе The Comets.