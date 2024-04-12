Матч за Суперкубок Саудовской Аравии с клубом "Аль-Хилаль" завершился для нападающего "Аль-Иттихада" Абдерразака Хамдаллы избиением плетью. Отхлестать спортсмена решил один из болельщиков противоположной команды.

Инцидент попал в объективы видеокамер. На кадрах видно, как марокканец покидает поле после неудачной встречи, перекрикиваясь с фанатом на трибуне. В один момент Хамдалла выливает на зрителя воду, а тот в ответ наносит спортсмену несколько ударов плетью. Нападающий "Аль-Иттихада" хотел продолжить схватку, но его остановила охрана. Агрессивный болельщик задержан.

Фанат отхлестал нападающего "Аль-Иттихада" плетью после словесного конфликта. Видео © X / ITTI MANIA - اتي مانيا

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу клуба "Аль-Хилаль". У победителей отличились Салим аль-Давсари, Насер Аль-Даусари и экс-нападающий "Зенита" Малком, оформивший дубль. У "Аль-Иттихада" автором гола стал Абдерразак Хамдалла.