Адвокат маньяка Чикатило Марат Хабибулин погиб в ДТП под Луганском

Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. Новостью о трагедии поделился реабилитационный научный центр "Феникс", где мужчина работал юристом.

Главврач организации Ольга Бухановская уточнила, что Хабибулина не стало во время возвращения из командировки. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда", — поделилась медик с ТАСС.

Хабибулин был назначен государственным защитником Чикатило в апреле 1992 года. Спустя два года суд приговорил маньяка к смертной казни.