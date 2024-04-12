Любопытный москвич заглянул в тележку соседа и ужаснулся от содержимого, но раскрыл жуткое убийство

Любопытный житель Москвы заглянул в тележку, которую сосед пытался вывезти из квартиры, и пришёл в ужас от содержимого. Оказалось, что там лежало тело убитой 37-летней женщины. Подробности жуткого дела сообщают пресс-службы столичных СУ СКР и прокуратуры.

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"12 апреля 2024 года фигурант 1969 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Загорьевской в городе Москве, в ходе конфликта задушил ремнём свою сожительницу 1986 года рождения. С целью сокрытия преступления фигурант погрузил тело потерпевшей на тележку, чтобы вывезти из квартиры, однако был застигнут знакомым, который сообщил в полицию", — уточнили следователи.

Специалисты следствия и криминалисты московского СК произвели осмотр места происшествия и изъяли ставший орудием убийства ремень. Сейчас с мужчиной проводят следственные мероприятия, в скором времени ему предъявят обвинение и определят меру пресечения. Нагатинский межрайонный СО СУ по ЮАО Главного СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Оно находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.