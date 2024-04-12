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12 апреля, 06:42

Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев стали Героями России

Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Фото © "Роскосмос"

Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Фото © "Роскосмос"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Соответствующий документ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно решению Путина, высоких званий космонавты удостоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС). Этим же указом российский президент присвоил Петелину и Федяеву почётные звания "Лётчик-космонавт Российской Федерации".

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Андрей Бражников
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