Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев стали Героями России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву. Соответствующий документ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно решению Путина, высоких званий космонавты удостоены за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС). Этим же указом российский президент присвоил Петелину и Федяеву почётные звания "Лётчик-космонавт Российской Федерации".