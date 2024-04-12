Лихач пытался удрать от полицейской погони в Приморье с простреленными колёсами В Приморье полиция открыла стрельбу по колёсам для задержания пьяного водителя 12 апреля, 07:28 Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить лихача в Приморье. Обложка © VK / МВД Медиа

В городе Большой Камень Приморского края сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колёсам иномарки, водитель которой пытался скрыться на бешеной скорости. Сейчас нарушитель арестован. О случившемся пишет УМВД РФ по региону.

Инспекторы применили табельное оружие, чтобы остановить лихача. Видео © VK / МВД Медиа

Дежурившие ночью инспекторы заметили автомобиль, превысивший скоростной режим. На требование остановиться водитель не отреагировал, тогда полицейские пустились в погоню. Сначала они сделали предупредительный выстрел в воздух, но лихач только добавил газа. Тогда один из инспекторов выстрелил по колёсам иномарки.

"В результате были повреждены шины, но лихач продолжал ехать на трёх спущенных колёсах. Лишь когда автомобиль оказался в тупике в районе дома № 16 на улице Маслакова, водитель, остановив транспортное средство, выбежал из салона и попытался скрыться", — уточнили в МВД.

Автоинспекторы задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, севший за руль в нетрезвом состоянии. Ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду, а его машина не стоит на учёте. Сейчас задержанного привлекли к ответственности по шести статьям КоАП РФ, в том числе он отправлен под арест на десять суток.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области столкнулись КамАЗ и автомобиль "Мазда", в результате аварии погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авторы Татьяна Миссуми