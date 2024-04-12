Первая женщина-космонавт Белоруссии получила орден Гагарина от Путина
Путин наградил орденом Гагарина космонавтов Василевскую, Новицкого и Прокопьева
Марина Василевская сразу после посадки аппарата корабля "Союз МС-24". Фото © "Роскосмос"
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Гагарина первую белорусскую женщину-космонавта Марину Василевскую, российских космонавтов Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.
Российский лидер присвоил им награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС).
Ещё одним указом Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС. Также оба получили звания "Лётчик-космонавт Российской Федерации".