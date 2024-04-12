Пугачёвой намекнули, как вернуться на российскую сцену вместо "заката и забвения" Депутат Соловьёв призвал Пугачёву публично извиниться и признать свои ошибки 12 апреля, 09:16 Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Алла Пугачёва могла бы вернуться на российскую сцену, если бы публично извинилась перед россиянами за свою предательскую позицию. Об этом сказал РИА "Новости" депутат Госдумы Сергей Соловьёв.

"Будет ли выступать Пугачёва перед российской аудиторией, зависит от Пугачёвой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ", — пояснил он.

Парламентарий добавил, что, даже извинившись, Пугачёва уже не появится в эфирах основных телеканалов нашей страны, а её концерты будут собирать лишь небольшие залы. Депутат уверен, что оскорблениями в адрес россиян и Армии РФ певица перечеркнула весь свой прошлый творческий путь и теперь её ждут "закат, забвение, угасание".

Напомним, после начала СВО Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. Певица долго не высказывалась на политические темы, однако недавно легендарную певицу "прорвало" и она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иноагентом.

Авторы Татьяна Миссуми