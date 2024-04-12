Назван способ уберечь ребёнка от кибербуллинга

Материалы в Интернете, которые подталкивают ребёнка к суициду, действуют через его самооценку, поэтому важно научить молодое поколение мыслить критически. Об этом сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО "Белый Интернет" Элина Сидоренко.

Она подчеркнула, что вредные материалы обычно не содержат открытых призывов, а действуют на психику ребёнка постепенно, снижая его самооценку. По мнению Сидоренко, самый действенный способ борьбы с таким контентом — критика такого контента, которая поможет разобраться детям в логике нарратива и научиться ему противостоять.

Эксперт отметила, что ещё одной проблемой является отсутствие контакта между подростками и взрослыми, добавив, что молодое поколение привыкло обращаться за помощью к своим сверстникам. А чтобы это исправить, она предложила создавать молодёжные организации по защите прав и посоветовала игнорировать экстремистский контент.

"Необходимо мириться с новыми реалиями, и отказ распространять экстремистский контент, намеренное его игнорирование пользователем — это не только способ остановить распространение деструктивных материалов в Сети, но и неотъемлемая часть цифровой гигиены, которая должна стать для пользователя такой же данностью, как и чистка зубов по утрам", — уточнила Сидоренко на научно-практической конференции "Права ребёнка в Интернете: стратегия защиты", её слова приводит РАПСИ.