Подсчитано, сколько детей в России сталкивается с кибербуллингом

Защита прав детей и подростков от цифровых угроз остаётся в числе приоритетных направлений сегодняшней государственной повестки. Речь об этом зашла в ходе сегодняшней встречи главы АНО "Белый Интернет" Элины Сидоренко с уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Стороны обсудили вопросы цифровой безопасности и цифровой гигиены, действенные способы предупреждения и противодействия агрессии в виртуальной среде, а также методы борьбы с киберпреступностью и защиту персональных данных.

"Интернет-буллинг вышел за рамки дворовых дразнилок и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. Каждый пятый ребёнок — это 22% несовершеннолетних — неоднократно сталкивался с кибербуллингом. А с каждым десятым это случалось как минимум один раз", — привела статистику Сидоренко.

Мария Львова-Белова (слева) на встрече с главой АНО "Белый Интернет" Элиной Сидоренко. Фото предоставлено Лайфу

Борьба с буллингом и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли, считает руководитель АНО "Белый Интернет", и омбудсмен Львова-Белова полностью согласилась с коллегой. По её словам, сложность с решением проблемы связана с тем, что на смену уже заблокированным "токсичным" площадкам постоянно появляются новые.

"Нашими правоохранительными органами ведётся постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания всё новых таких групп и ресурсов", — отметила Львова-Белова.