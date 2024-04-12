ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина и заявили о доверии к нему

Большая часть граждан РФ (82%) оценивает работу президента России Владимира Путина скорее положительно. Такое же количество россиян доверяют лидеру страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

Большинство (82%) участников исследования рассказали, что оценивают работу главы государства скорее хорошо, 8% респондентов дали ответ "скорее плохо". Тех, кто скорее доверяет Владимиру Путину, оказалось 82% процента, тогда как людей, которые, напротив, сомневаются в его действиях, оказалось 8%.

Больше половины опрошенных (60%) дали хорошую оценку работе Правительства России, ответ "скорее плохо" выбрали 22% респондентов. Кроме того, участникам опроса предложили представить ситуацию, что выборы в Госдуму пройдут уже в следующее воскресенье, и сказать, за кого бы они отдали свой голос. Так, ровно 50% участников заявили, что проголосовали бы за партию "Единая Россия", 7% предпочли КПРФ, 8% выбрали ЛДПР, 4% — за партию "Новые люди" и ещё 3% — за "Справедливую Россию".

Еженедельное исследование "ФОМнибус" проходило с 5 по 7 апреля 2024 года, в нём приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет в 104 городах, сельских населённых пунктах в 53 субъектах страны. Опрос проводился методом интервью по месту проживания участника. Статистическая погрешность находится в пределах 3,6%.