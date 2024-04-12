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12 апреля, 09:15

Поездка автостопом по Петербургу обернулась для студентки жестоким изнасилованием

В Петербурге изнасиловали 19-летнюю девушку, которая села на дороге к незнакомцу

В Петербурге изнасиловали 19-летнюю девушку, которая села на дороге к незнакомцу, чтобы добраться домой. Студентка стала жертвой сверстника, находившегося за рулем, пишет 78.ru.

Сообщение об изнасиловании поступило в МВД в районе четырёх утра 11 апреля. Напуганная студентка забежала в отель "Спутник" на проспекте Тореза и рассказала о надругательстве. По словам пострадавшей, машину она остановила поздно вечером 10 октября у дома № 28 по Солнечной улице в Сосновом Бору Ленобласти. 19-летний студент колледжа изнасиловал её у дома № 39 по проспекту Тореза.

Правоохранители выяснили, что насильник сидел за рулём ВАЗа, который принадлежит его 49-летнему отцу. Он студент Промышленно-технологического колледжа им. Н.И. Путилова. Его задержали у дома, где всё и произошло. Девушку с кровотечением и разрывами доставили в больницу.

Осмотр вскрыл жуткие следы изнасилования на теле девочки из Петербурга, отчим и мать задержаны
Осмотр вскрыл жуткие следы изнасилования на теле девочки из Петербурга, отчим и мать задержаны

А в Москве полиция задержала мужчину, который на протяжении шести лет склонял свою дочь к интимным отношениям. Он начал приставать к девочке, когда ей было всего девять лет.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Бражников
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