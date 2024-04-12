Посол Словении молча покинула МИД с нотой — ответом на высылку российского дипломата

Ответной мерой Министерства иностранных дел России на высылку сотрудника диппредставительства РФ в Любляне стало объявление персоной нон грата одного из сотрудников Посольства Словении в Москве. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"12 апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словения в РФ Дарья Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника Посольства Российской Федерации в Республике Словения", — сказано в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

Высылка российского дипломата рассматривается российской стороной как ещё один недружественный шаг в общем контексте политики Любляны, направленной на развал отношений между двумя странами. Ответственность за результаты, которые принесёт такой подход, полностью лежит на руководстве Словении, отметили в министерстве.

"С учётом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника Посольства Словении в Москве", — информирует МИД России.

Словенский дипломат Дарья Бавдаж-Курет предпочла не давать никаких комментариев, когда покидала российское дипведомство с нотой.