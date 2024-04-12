В Донецке ищут американца Рассела Бентли, пропавшего после обстрела ВСУ

Полиция ищет добровольца из США Рассела Бентли (позывной Техас), который пропал после обстрела Петровского района Донецка, передаёт "Mash на Донбассе".

Полиция ищет американца, пропавшего после обстрела Петровского района Донецка. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

Сообщается, что в понедельник Бентли с супругой Людмилой приехал в исполком переоформить документы. Пока ждали своей очереди, ВСУ атаковали Донецк, американец кинулся на помощь мирным гражданам. После этого он перестал отвечать на звонки, поэтому его супруга отправилась на поиски. Женщина рассказала, что в Петровском районе обнаружила его машину, в которой лежали кепка, очки и разбитый телефон.

По информации телеграм-канала, Бентли Рассел (позывной Техас) приехал в 2014 году, чтобы стал ополченцем. Он участвовал в освобождении Донецка. Позже получил российское гражданство и начал заниматься волонтёрской и журналистской деятельностью в компании "Русский час".

В МВД ДНР подтвердили факт исчезновения и попросили тех, кто владеет какой-либо информацией, обращаться в отдел полиции № 8 (по обслуживанию Петровского района г. Донецка) УМВД России "Донецкое" либо по телефонам: +7 (949) 301-46-79 или 102.

"Приметы: на вид 60–65 лет, рост 180–185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы, лицо овальное. Был одет в чёрную футболку, штаны камуфляжной расцветки мох, камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зелёного цвета. Особые приметы: на плече находится татуировка в виде стрелы", — отметили в ведомстве.