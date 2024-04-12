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Вертолёт потерпел крушение в Забайкалье

Вертолёт Robinson рухнул, зацепив хвостовым винтом землю при взлёте в Забайкалье

12 апреля, 10:07
Вертолёт получил повреждения, задев землю при взлёте в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Вертолёт получил повреждения, задев землю при взлёте в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение, задев при взлёте хвостовым винтом землю. Региональный МСУТ СК РФ публикует фото пострадавшей техники.

"12 апреля 2024 года в трёх с половиной километрах от города Могоча в Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки", — уточнили в ведомстве.

Никто не пострадал, сейчас оценивается размер ущерба. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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Ранее сообщалось, что российский вертолёт Ми-24 рухнул около западного побережья Крыма, выполняя плановый полёт над Чёрным морем. По предварительной информации, к крушению привёл отказ бортовой техники.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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