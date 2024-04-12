Вертолёт потерпел крушение в Забайкалье
Вертолёт Robinson рухнул, зацепив хвостовым винтом землю при взлёте в Забайкалье
Вертолёт получил повреждения, задев землю при взлёте в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
В Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение, задев при взлёте хвостовым винтом землю. Региональный МСУТ СК РФ публикует фото пострадавшей техники.
"12 апреля 2024 года в трёх с половиной километрах от города Могоча в Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки", — уточнили в ведомстве.
Никто не пострадал, сейчас оценивается размер ущерба. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Ранее сообщалось, что российский вертолёт Ми-24 рухнул около западного побережья Крыма, выполняя плановый полёт над Чёрным морем. По предварительной информации, к крушению привёл отказ бортовой техники.