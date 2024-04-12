Вертолёт потерпел крушение в Забайкалье

Вертолёт получил повреждения, задев землю при взлёте в Забайкальском крае. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

"12 апреля 2024 года в трёх с половиной километрах от города Могоча в Забайкальском крае вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки", — уточнили в ведомстве.