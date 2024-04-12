В Европе начнут сажать в тюрьму за обход санкций

Евросоюз включил в список уголовно наказуемых преступлений оказание помощи для обхода запрета на поездки в страны ЕС в отношении лиц, находящихся в санкционных списках. Торговля товарами, попавшими под санкции, также влечёт за собой уголовную ответственность, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Определённые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах – членах ЕС", — сказано в тексте документа ЕС.

Среди уголовно наказуемых действий пресс-служба Совета ЕС назвала: помощь в обходе запрета на поездки, торговлю подсанкционной продукцией или осуществление запрещённых финансовых операций. Там пригрозили нарушителям "эффективными и соразмерными уголовными наказаниями", которые могут меняться в зависимости от состава правонарушения.

"Однако умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать", — сообщает Совет Евросоюза.

Вместе с тем ответственность могут понести и юридические лица, если преступление совершит сотрудник, занимающий руководящую должность в организации. Это повлечёт за собой прекращение предпринимательской деятельности и лишение прав на ведение экономической деятельности.