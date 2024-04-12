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RT анонсировал премьеру фильма о героях СВО "Контрактники. Сильные верой"

12 апреля, 10:49
Кадр из фильма "Контрактники. Сильные верой" © T.me / rt_russian

Кадр из фильма "Контрактники. Сильные верой" © T.me / rt_russian

RT скоро представит новый документальный фильм об участниках спецоперации "Контрактники. Сильные верой". Журналисты пообщались с бойцами ВС РФ, которые встали на защиту Родины по зову сердца. На сайте телеканала появился проморолик фильма.

Готовится к выходу фильм "Контрактники. Сильные верой". Видео © T.me / rt_russian

"Неважно, кто ты по национальности и сколько тебе лет, — ты сражаешься за Россию, за будущее, за детей", — поделился один из военнослужащих, добровольно подписавший контракт с Минобороны РФ.

Героями фильма стали обычные россияне из разных российских регионов. По их словам, в бою им помогают не только мысли о близких, но и вера в Бога. Бойцы признались, что в окопах неважно, мусульманин ты или православный, главное, что у тебя есть духовный стержень внутри и святая вера.

Медведев обратился к российским режиссёрам с важной идеей после "Оскара"
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Ранее генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров сообщил, что киноконцерн готовит две картины, посвящённые теме специальной военной операции. Над первым проектом работает режиссёр Фёдор Попов, а сценарий для второго пишет Екатерина Кочеткова.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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