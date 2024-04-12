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12 апреля, 19:20

Учёный назвал сроки колонизации Марса

Учёный Корянов: Марс колонизируют не ранее середины текущего столетия

Перед тем как колонизировать Марс, человечество должно решить вопросы с освоением Луны. Об этом рассказал лектор Российского общества "Знание", кандидат технических наук и доцент кафедры "динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов" МГТУ им. Н.Э. Баумана Всеволод Корянов.

"Всё будет зависеть от технологического роста и состояния ракетно-космической отрасли, а также медико-биологического оснащения подобных экспедиций", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, спутник Земли должен выступить для учёных в качестве тренировочной площадки перед освоением Красной планеты и дальнейшим изучением космического пространства. Поэтому о точных датах колонизации Марса говорить рано. Корянов заключил, что это произойдёт точно не раньше середины текущего столетия.

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Ранее американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что для освоения Марса понадобится 20 лет и около миллиона человек. По словам предпринимателя, проект по колонизации Красной планеты будет реализован на ракете Starship 3.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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