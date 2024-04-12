Учёный назвал сроки колонизации Марса

Перед тем как колонизировать Марс, человечество должно решить вопросы с освоением Луны. Об этом рассказал лектор Российского общества "Знание", кандидат технических наук и доцент кафедры "динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов" МГТУ им. Н.Э. Баумана Всеволод Корянов.

"Всё будет зависеть от технологического роста и состояния ракетно-космической отрасли, а также медико-биологического оснащения подобных экспедиций", — отметил эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, спутник Земли должен выступить для учёных в качестве тренировочной площадки перед освоением Красной планеты и дальнейшим изучением космического пространства. Поэтому о точных датах колонизации Марса говорить рано. Корянов заключил, что это произойдёт точно не раньше середины текущего столетия.