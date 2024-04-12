Москвичей огорчили "мокрым" прогнозом в выходные

Для жителей столицы эти выходные пройдут не так радостно и тепло, как предыдущие. Ожидается резкое понижение температуры до +12 градусов и приход дождей, рассказал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По его словам, порывистый ветер в Москве продлится вплоть до понедельника, достигнув 18 метров в секунду.

"Что касается давления, оно будет достаточно высоким в пятницу, а в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, начнёт падать. Также в выходные прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер", — добавил эксперт в диалоге с NEWS.ru.