Сама в Cartier, собачка — в Gucci: Украинская таможенница похвасталась луком за $8 тысяч и через час стала безработной

Главный госинспектор львовской таможни Юлия Дрыга похвалилась своим прикидом за 8000 долларов для видео в "Тиктоке". Через час после его публикации чиновница была уволена. Об увольнении сообщила пресс-служба Львовской таможни.

Обзор дорогих вещей Юлии Дрыги. Видео © TikTok / nicolas_karma_official

"Шляпа Руслана Багинского за 18 000 грн, сумка Louis Vuitton — $1500 и обувь Hermes — $800, часы Cartier — $5000", — хвасталась чиновница.

С ней была её собачка, которая, как и хозяйка, любит красиво и дорого одеваться. Имя ей выбрали соответствующее, собаку зовут Gucci.

"И у неё даже поводок от Gucci, стоимость — 200 долларов", — рассказала Дрыга.

На вопрос о своей деятельности украинская чиновница ответила, что работает "немножко на себя, немножко на государство". После публикации видео прошёл час, а в пресс-службе Львовской таможни уже появилось сообщение об увольнении Юлии Дрыги с поста. Блогер, интересовавшийся стоимостью вещей Дрыги, видео также удалил.