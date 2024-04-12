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12 апреля, 11:49

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Российские системы ПВО сбили БПЛА в небе над Суземским районом Брянской области. Никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет",  заявил он, добавив, что на месте падения работают сотрудники экстренных служб.

Ситуацию прокомментировали и в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сработали в районе 13:50 по московскому времени. Был сбит один украинский БПЛА самолётного типа.

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Ранее в Минобороны сообщили о пресечённой атаке дронов ВСУ по территории Белгородской области. Системами ПВО были сбиты три беспилотных аппарата самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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