Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Российские системы ПВО сбили БПЛА в небе над Суземским районом Брянской области. Никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Суземского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — заявил он, добавив, что на месте падения работают сотрудники экстренных служб.

Ситуацию прокомментировали и в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сработали в районе 13:50 по московскому времени. Был сбит один украинский БПЛА самолётного типа.