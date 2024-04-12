Песков оценил шансы сотрудников Кремля слетать в космос Песков считает, что в Кремле нет желающих полететь в космос 12 апреля, 11:39 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле нет космонавтов, но много других талантливых людей. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в администрации главы государства желающие увидеть Землю с орбиты.

"Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации. И действительно, космонавтов в нынешнем составе администрации нет. Но очень много людей, которые обладают другими талантами и другими достижениями", — пояснил Песков.

Также Песков сообщил, что партнёрство в космической сфере является одним из главных направлений сотрудничества РФ и Белоруссии, страны Союзного государства смогли достичь высокой степени интеграции.

Авторы Татьяна Миссуми