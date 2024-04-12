Космонавт Юрий Лончаков с трепетом поделился воспоминаниями о первом полёте
Космонавт-испытатель, начальник РГ НИИ "Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" Юрий Лончаков. Фото © ТАСС / Анвар Галеев
Лётчик-космонавт Юрий Лончаков с трепетом рассказал о своём первом полёте в космос. Маршрут начинался на космическом корабле "Шаттл" с мыса Канаверал. Это было детской мечтой, поэтому в момент её осуществления он впервые почувствовал, что вся жизнь "пролетела перед глазами с самого детства".
"У меня был друг детства (он и сейчас есть). Мы с ним конструировали телескопы. Мы знали всю карту звёздного неба наизусть. Мы вставали вниз головой, ели огурцы и помидоры. Тренировали себя на будущее — как это в невесомости будет. Это было с детства, это была мечта детства, которую, в общем-то, я осуществил", — добавил Лончаков в беседе с RT сегодня, в День космонавтики.
А ранее космонавт Антон Шкаплеров поделился на передаче "Дайте сказать!" впечатлениями от съёмочного процесса фильма "Вызов" Клима Шипенко. В картине он сыграл самого себя. Для роли Шкаплеров не проходил никакие пробы, полёт киногруппы фильма просто совпал с очередным его рейсом в космос.