Не жалею: Антон Шкаплеров рассказал, как стал космонавтом, следуя за своей мечтой

Желанием стать космонавтом Антон Шкаплеров загорелся с самого детства и, чтобы осуществить свою мечту, прошёл тот же путь, что и легендарный Юрий Гагарин — из военных лётчиков в покорители космического пространства. Об этом рассказал сам Шкаплеров в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Антон Шкаплеров о том, как он стал космонавтом. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Ну полететь в космос у меня была мечта с детства. Я родился в семье моряка-подводника в Балаклаве, в Севастополе. Меня всегда окружали только моряки. Никаких лётчиков рядом не было, тем более космонавтов. Но вот эта популяризация в моё время профессии космонавта — я очень загорелся ей. Я начал много читать, изучать, смотреть фильмы. В общем, пытался понять, как же мне стать космонавтом", — поделился он.

Решил, что поступлю так же, как Юрий Алексеевич Гагарин, как первый гагаринский набор — первые 20 космонавтов, они все были отобраны из военных лётчиков-истребителей. Я понял, что надо вначале стать лётчиком, а потом у меня будет шанс стать космонавтом. Антон Шкаплеров Космонавт

Путь в космонавты из военных пилотов оказался самым лёгким способом получить заветную профессию. На руку сыграло и то, что в родном городе будущего космонавта существовал аэроклуб, в котором он с занимался с самого детства и уже с 15 лет летал на самолётах, а с 16 лет прыгал с парашютом и сам сидел за штурвалом. Тем не менее тогда, при всей яркой страсти к небу, молодой человек считал, что вряд ли сможет стать космонавтом: круглым отличником он не был, да и идеальным здоровьем не выделялся — был как все. С возрастом мечты о космосе стали отдаляться, но в небо Шкаплеров рвался всё так же сильно и стал профессиональным лётчиком, продолжая надеяться, что когда-нибудь ему выпадет шанс подняться ещё выше — в межзвёздное пространство. Совсем уж невероятным такой исход событий не выглядел, тем более что в полку в Кубинке, где он летал, уже было двое космонавтов, закончивших то же училище, воспитанником которого был Шкаплеров, а значит, и шансы были реальными.

Везение в карьере космонавта сыграло куда меньшую роль, чем трудолюбие и искреннее желание добиться своей цели. Были сложные жизненные моменты, когда Шкаплеров серьёзно раздумывал над тем, чтобы бросить карьеру военного лётчика из-за очень маленькой зарплаты, которую ещё и могли не платить месяцами, а жить на что-то было надо. Особенно если учесть, что он как раз переехал с семьёй в Москву, где цены были выше, чем в Севастополе. Многие сокурсники Шкаплерова уходили из авиации и армии, открывали бизнес и добивались финансового успеха, что часто наводило его на раздумья о том, чтобы последовать их примеру. Но предать мечту он так и не смог.

"То есть многие мои однокашники, они оставляли армию, авиацию, уходили в бизнес. Я видел, насколько они лучше живут, чем я. Финансово я имею в виду. И, конечно, я поглядывал в их сторону и были варианты уходить. Но всегда мне хотелось всё-таки... Ну как так, всю жизнь стремился. Надо добить это, добить всё-таки. И слава богу, что я остался верен своей мечте и вообще желанию летать как лётчик", — подытожил космонавт.