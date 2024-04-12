Украинский противокорабельный "Нептун" промахнулся по цели в Чёрном море с подачи России

Российские силы за минувшую неделю сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун", 12 бомб Hammer и JDAM, 25 снарядов РСЗО и 1712 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе военной спецоперации.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 БПЛА", — перечисляется в материале ведомства.

А с начала СВО российские военные уничтожили 583 самолёта, 270 вертолётов, 20 604 дронов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 761 единицу бронетехники, 1266 боевых машин РСЗО, 8836 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 20 910 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.