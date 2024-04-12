Армия России нанесла один массированный и 47 групповых ударов по Украине

Вооружёнными силами Российской Федерации (ВС РФ) за прошедшую неделю было нанесено 48 высокоточных ударов по энергетической системе Украины, её ВПК, военным объектам и местам дислокации иностранных наёмников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"С 6 по 12 апреля т.г. ВС РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины", — сказано в сводке ведомства.

Удары наносились также по базам материально-технического обеспечения и местам временной дислокации отрядов для специальных операций ВСУ и иностранных наёмников. Сотрудники пресс-службы министерства отметили, что все заявленные цели были успешно поражены.