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12 апреля, 12:47

На Авдеевском направлении за неделю сложили головы более 2 тысяч солдат ВСУ

На Авдеевском направлении за минувшую неделю российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 65 контратак. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 12 апреля, в пресс-службе Минобороны.

Больше всего потерь ВСУ понесли в боях близ населённых пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи. Здесь они потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронемашины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и четыре американских гаубицы М777.

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Ранее в Минобороны сообщали о том, что операторы беспилотников российской войсковой группировки "Центр" ликвидировали бронетранспортёр американского производства Bradley на Авдеевском направлении. Сперва расчёты БПЛА обнаружили вражескую технику, а после этого уничтожили её одной точной атакой ударного дрона.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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