На Авдеевском направлении за неделю сложили головы более 2 тысяч солдат ВСУ

На Авдеевском направлении за минувшую неделю российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 65 контратак. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 12 апреля, в пресс-службе Минобороны.

Больше всего потерь ВСУ понесли в боях близ населённых пунктов Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи. Здесь они потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронемашины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и четыре американских гаубицы М777.