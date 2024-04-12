Российские военные за неделю уничтожили 5 пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ
Российские военные за прошедшую неделю лишили киевский режим пяти пусковых установок зенитно-ракетного комплекса SAMP/T западного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства — С-300 и С-125, — говорится в сообщении ведомства.
Помимо того, в ходе выполнения задачи специальной военной операции были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Также Life.ru сообщал, что за минувшую неделю российские военные сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун". Кроме того, противник лишился 12 бомб Hammer и JDAM, 25 снарядов РСЗО и 1712 беспилотников.
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