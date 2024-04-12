Российские военные за неделю уничтожили 5 пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ

Российские военные за прошедшую неделю лишили киевский режим пяти пусковых установок зенитно-ракетного комплекса SAMP/T западного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства — С-300 и С-125, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо того, в ходе выполнения задачи специальной военной операции были уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.