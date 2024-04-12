ВСУ за неделю потеряли свыше 3000 солдат и три танка на Донецком направлении 12 апреля, 13:04 ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска за неделю уничтожили более трёх тысяч солдат ВСУ, отразив 23 контратаки противника. Тем самым Армия России продвинулась и заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырёх штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ", — уточнили в ведомстве.

Противник потерпел поражение под Андреевкой, Антоновкой, Белогоровкой, Клещеевкой, Курдюмовкой, Селидово и Часовым Яром в ДНР, добавили в министерстве. Отражены контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное.

По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронемашин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, 8 станций РЭБ, три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Также сообщалось, что на Купянском направлении за последнюю неделю украинская армия потеряла более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин, 17 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ "Нота" и "Буковель-AD", а ещё три американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50.

Авторы Татьяна Миссуми