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12 апреля, 12:53

На Купянском направлении ВСУ потеряли более 380 военнослужащих и три танка за неделю

На Купянском направлении за последнюю неделю украинская армия потеряла более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин, 17 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ "Нота" и "Буковель-AD", а ещё три американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50. Такой солидный список озвучили журналистам в пятницу, 12 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские военные здесь нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины. Самые ожесточённые бои велись в районах населённых пунктов Серебрянка, Берестовое и Синьковка.

"Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.

Украинцы из Одессы и Харькова сливают российским военным координаты ВСУ
Украинцы из Одессы и Харькова сливают российским военным координаты ВСУ

А ранее российские военные, похоже, ударили по логову боевиков "Кракена" в Купянске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, после удара появилась информация о множестве раненых, в том числе из числа членов нацбатальона.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Марина Калегина
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