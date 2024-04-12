На Купянском направлении ВСУ потеряли более 380 военнослужащих и три танка за неделю

На Купянском направлении за последнюю неделю украинская армия потеряла более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронемашин, 17 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ "Нота" и "Буковель-AD", а ещё три американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50. Такой солидный список озвучили журналистам в пятницу, 12 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские военные здесь нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины. Самые ожесточённые бои велись в районах населённых пунктов Серебрянка, Берестовое и Синьковка.

"Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.