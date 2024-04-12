Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 14:31

Путин признал заслуги всех советских республик в освоении космоса

Путин: Заслуги в развитии космонавтики — общее достояние всех республик СССР

Заслуги в развитии космонавтики — общее достояние всех республик СССР. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и недавно возвратившимися с МКС космонавтами.

"Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали", — сказал Путин.

Российский президент также добавил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную работу в космической отрасли. Он указал, что отправка первого белорусского космонавта на МКС — лишь первое проявление общего труда Союзного государства и на нём всё не закончится.

Навсегда первые: День космонавтики — праздник, который нас объединяет
Навсегда первые: День космонавтики — праздник, который нас объединяет

Ранее Владимир Путин лично наградил орденом Гагарина первую белорусскую женщину-космонавта Марину Василевскую, а также россиян Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Президент поблагодарил их за весомый вклад в развитие пилотируемой космонавтики и храбрость, проявленную во время космического полёта на МКС.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Путин
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров