Путин признал заслуги всех советских республик в освоении космоса
Путин: Заслуги в развитии космонавтики — общее достояние всех республик СССР
Заслуги в развитии космонавтики — общее достояние всех республик СССР. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и недавно возвратившимися с МКС космонавтами.
"Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали", — сказал Путин.
Российский президент также добавил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную работу в космической отрасли. Он указал, что отправка первого белорусского космонавта на МКС — лишь первое проявление общего труда Союзного государства и на нём всё не закончится.
Ранее Владимир Путин лично наградил орденом Гагарина первую белорусскую женщину-космонавта Марину Василевскую, а также россиян Олега Новицкого и Сергея Прокопьева. Президент поблагодарил их за весомый вклад в развитие пилотируемой космонавтики и храбрость, проявленную во время космического полёта на МКС.
ТАСС / Гавриил Григоров