Путин признал заслуги всех советских республик в освоении космоса

Заслуги в развитии космонавтики — общее достояние всех республик СССР. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко и недавно возвратившимися с МКС космонавтами.

"Сегодня праздник — День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали", — сказал Путин.

Российский президент также добавил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную работу в космической отрасли. Он указал, что отправка первого белорусского космонавта на МКС — лишь первое проявление общего труда Союзного государства и на нём всё не закончится.