Общество "Знание" организовало более 1000 мероприятий ко Дню космонавтики по всей стране

Российское общество "Знание" присоединилось к празднованию Международного дня полета человека в космос. По всей стране в течение недели проходят встречи с Героями России, просветительские лекции, интеллектуальные викторины, тематические кинопоказы, экскурсии в местные обсерватории и планетарии.

"Достижения России в космосе — это наша гордость и предмет восхищения во всем мире. Имена наших космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и многих других — навечно вписаны в историю. Они стали первопроходцами в исследовании космоса, проложив путь для будущих поколений. Пусть достижения наших соотечественников в космосе станут для всех источником вдохновения для новых открытий, пусть звёзды всегда указывают нам путь вперёд, а наши космические мечты и надежды сбудутся", — отметил Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Присоединиться к мероприятиям Общества "Знание" в рамках Дня космонавтики можно было в каждом регионе России — от Калининграда до Чукотки. Всего их прошло более 1000. В рамках встреч совместно с лекторами участники вспоминали историю отечественных побед и изучали достижения российских космонавтов, посещали места, связанные с изучением и покорением космоса в своих городах.

Так, например, на площадке Владимирского планетария прошел тематический лекторий, участниками которого стали студенты колледжей региона. С лекцией о покорении космоса перед ребятами выступил председатель Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур, почётный член Русского Космического Общества Михаил Яшуков. В Липецке для всех желающих прошла встреча с Героем России, Заслуженным военным летчиком Российской Федерации Олегом Сторожуком, а для участников интеллектуальной игры в Ханты-Мансийском автономном округе космонавт Сергей Прокопьев записал видеообращение, в котором поздравил ребят с праздником и 90-летием со дня рождения Юрия Гагарина, воплотившего мечту жителей всей планеты.

Для жителей Екатеринбурга лекция прошла в необычном формате. Там филиал Российского общества «Знание» совместно с местной администрацией города запустил экскурсионный трамвай. Прямо во время поездки от местного экскурсовода Нины Тропиной пассажиры смогли узнать о том, какой вклад внесла столица Северного Урала в космическую промышленность и освоение космоса.

Фото © Общество "Знание"

Для жителей Саратовской области, помимо лекций по астрономии, организовали необычную выставку астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних пару тысяч лет. Также в регионе Общество «Знание» запустило конкурс среди образовательных организаций — «День со Знанием». Всего для участия зарегистрировались 115 лекторов из 13 образовательных учреждений, которые общими усилиями провели более 150 мероприятий. Победителей определят уже 15 апреля.

В Новосибирске в рамках трека Знание.Лекторий в Большом планетарии имени космонавта Анны Кикиной для 160 школьников и студентов на тему развития современной космонавтики выступил ученый в области динамики конструкций летательных аппаратов, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Новосибирской области, почётный авиастроитель Российской Федерации Владимир Бернс. Приятным бонусом для участников встречи стало посещение Большого новосибирского планетария.

Также 12 апреля в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Кино при поддержке ВГТРК и Роскосмоса во всех регионах стартовали тематические кинопоказы ко Дню космонавтики. Они посвящены героям, благодаря которым космос стал для нас чуть ближе – Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Сергею Авдееву и Валентине Терешковой. Провести кинопоказы и стать зрителями фильмов можно, присоединившись по ссылке. Мероприятия проекта пройдут до 3 мая.