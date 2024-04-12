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12 апреля, 15:21

Россияне совершили первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс

Россияне совершили первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс. Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Россияне совершили первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс. Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Парашютисты из России совершили первый в мире прыжок из стратосферы с борта самолёта Ил-76 с высоты более 10 тыс. м на Северный полюс. Об этом сообщает компания RuVDS в своём телеграм-канале.

Видео © VK / Аэрокосмическая лаборатория "Стратонавтика"

Впечатляющий рекорд принадлежит лётчику-космонавту, Герою России Михаилу Корниенко, лётчику-инструктору Александру Лыннику и основателю аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денису Ефремову. Они спрыгнули с самолёта Ил-76 и находились в свободном падении около двух минут. Парашюты первопроходцы раскрыли на высоте около 1 км.

Лётчик-космонавт Михаил Корниенко посвятил этот рекорд России и её вкладу в освоение Арктики.

Космические планы: Когда на "Ангаре" будут летать космонавты
Космические планы: Когда на "Ангаре" будут летать космонавты

Ранее состоялся старт российской ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск удалось осуществить с третьей попытки. Этот пуск стал шестым для России в 2024 году и вторым для площадки.

Владимир Озеров
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