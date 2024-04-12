Россияне совершили первый в истории стратосферный прыжок на Северный полюс

Парашютисты из России совершили первый в мире прыжок из стратосферы с борта самолёта Ил-76 с высоты более 10 тыс. м на Северный полюс. Об этом сообщает компания RuVDS в своём телеграм-канале.

Видео © VK / Аэрокосмическая лаборатория "Стратонавтика"

Впечатляющий рекорд принадлежит лётчику-космонавту, Герою России Михаилу Корниенко, лётчику-инструктору Александру Лыннику и основателю аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денису Ефремову. Они спрыгнули с самолёта Ил-76 и находились в свободном падении около двух минут. Парашюты первопроходцы раскрыли на высоте около 1 км.

Лётчик-космонавт Михаил Корниенко посвятил этот рекорд России и её вкладу в освоение Арктики.